Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5... Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, 5...
Mary Altaffer/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинских чиновников в попытках саботировать минские соглашения. Об этом сообщают РИА «Новости».

С данным заявлением дипломат выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, в Киеве откровенно противоречат высказанному президентом Украины Владимиром Зеленским стремлением прекратить войну в Донбассе.

Помимо этого, дипломат назвал обязательные условия, при которых смогут состояться выборы в Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

«Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу», — сказал он.

Кроме того, Небензя отметил тенденцию к подмене минских договоренностей другими форматами, например, «нормандским», который был создан для помощи в реализации «Минска».

Ранее Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой.