Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинских чиновников в попытках саботировать минские соглашения. Об этом сообщают РИА «Новости».

С данным заявлением дипломат выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, в Киеве откровенно противоречат высказанному президентом Украины Владимиром Зеленским стремлением прекратить войну в Донбассе.

Помимо этого, дипломат назвал обязательные условия, при которых смогут состояться выборы в Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

«Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу», — сказал он.

Кроме того, Небензя отметил тенденцию к подмене минских договоренностей другими форматами, например, «нормандским», который был создан для помощи в реализации «Минска».

Ранее Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой.