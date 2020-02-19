Небензя заявил о попытках подменить минские договоренности по Донбассу
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москву тревожат попытки подмены минских соглашений другими форматами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что попытки использовать вместо «минской формулы — основы урегулирования» другие форматы предпринимаются «сознательно или неосознанно», что не может не беспокоить российскую сторону.
«Например «нормандским», который как раз и создавался для поддержки реализации минских соглашений», — сказал Небензя.
Он также добавил, что из 13 пунктов минских договоренностей сейчас выполняются только два.
По словам дипломата, речь идет о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.