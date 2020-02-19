Небензя заявил о попытках подменить минские договоренности по Донбассу

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москву тревожат попытки подмены минских соглашений другими форматами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что попытки использовать вместо «минской формулы — основы урегулирования» другие форматы предпринимаются «сознательно или неосознанно», что не может не беспокоить российскую сторону.

«Например «нормандским», который как раз и создавался для поддержки реализации минских соглашений», — сказал Небензя.

Он также добавил, что из 13 пунктов минских договоренностей сейчас выполняются только два.

По словам дипломата, речь идет о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.