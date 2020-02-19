Осужденный за шпионаж в РФ Берг сообщил, что его подставили спецслужбы Норвегии
close
Норвежец Фруде Берг, который ранее был осужден в России за шпионаж, заявил, что к произошедшему с ним причастны норвежские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что они устроили ему «подставу».
«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных», — рассказал Берг.
Он отметил, что не думал, что друг втянет его «во что-то опасное».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: