Осужденный за шпионаж в РФ Берг сообщил, что его подставили спецслужбы Норвегии

Норвежец Фруде Берг, который ранее был осужден в России за шпионаж, заявил, что к произошедшему с ним причастны норвежские спецслужбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что они устроили ему «подставу».

«Меня попросил об услуге друг, который работает в разведке, чтобы я, будучи в поездке в России, отправил по почте письмо с деньгами, я не думал, что это нелегально. Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных», — рассказал Берг.

Он отметил, что не думал, что друг втянет его «во что-то опасное».

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