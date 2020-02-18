Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке на позиции ВСУ вблизи ряда населенных пунктов в Донбассе, назвав обострение ситуации попыткой срыва мирных процессов в регионе. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенной Минскими соглашениями.

Президент Украины назвал эти действия «циничной провокацией», целью которой является срыв установления мира в Донбассе. Однако, по словам президента, данные события не повлияли на решимость украинской стороны придерживаться международных договоренностей и закончить войну.

Ранее в Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе.