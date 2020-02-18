В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале законодательного органа.

Отмечается, что оппозиционеры выступают против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, которого ранее отстранили от этой же должности в связи с делом о гибели подростков.

Выступающие против Шотадзе попытались ворваться в зал пленарного заседания с плакатами и мегафонами. Инструмент громко играл советский гимн.

Талаквадзе посчитал представление оппозиции символическим, так как именно в это время он говорил «о теме оккупации и ошибок прежних властей».

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