Депутат Госдумы допустил срыв «нормандского саммита» из-за обострения ситуации в Донбассе

Эксклюзив

Начавшиеся военные действия в Донбассе могут привести к срыву саммита в «нормандском формате», запланированного на апрель. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Последствия всегда очевидны — это срыв разведения войск. Срывы могут быть и в отношении встречи в «нормандском формате», — сказал депутат.

При этом парламентарий не исключил того, что столкновения на линии разграничения могли стать результатом провокации со стороны украинских военных.

«Конечно могут, тут нет никаких сомнений. Мы предлагали провести разведение по всей линии соприкосновения, но министр обороны Украины отказался. Его мотивы были более чем любопытны. Оказывается, разводить не надо, потому что эти территории «мы завтра все равно заберем», — подчеркнул Затулин.

По его мнению, оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны, созванное по инициативе президента Украины, может привести к усилению конфронтации.

«До сих пор президент Зеленский в конфликтных случаях, как правило, плыл по течению, расшаркиваясь перед националистами. Он не в состоянии обуздать эти силы. Может быть, у него нет желания», — заключил депутат.

Ранее украинская сторона сообщила, что военные ЛНР начали наступление на линии разграничения в Донбассе. По последним данным, в результате обстрела позиций ВСУ погиб один военнослужащий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский срочно созывает СНБО из-за обострения ситуации в Донбассе

— Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения