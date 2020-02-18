В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал военные действия на границе с Донбассом. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.

«Мы не располагаем деталями этого столкновения, не знаем, что его спровоцировало. Мы надеемся, что получится прояснить детали произошедшего», — отметил Песков.

Ранее пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявила, что военные самопровозглашенной ЛНР начали наступательные действия на линии разграничения в Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.

По последнем данным, в результате случившегося погиб один военные и еще четверо были ранены. Также после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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