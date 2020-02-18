В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

В ходе заседания рабочей группы по внесению изменений в Основной закон страны было высказано предложение закрепить в нем принцип неприкосновенности бывших президентов, передает во вторник ТАСС.

С соответствующей идеей во время обсуждения поправок выступила Екатерина Лахова, председатель Союза женщин России.

По словам Лаховой, принцип неприкосновенности главы государства должен распространяться также и на президента, у которого заканчиваются полномочия.

«Потому что это будет, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства», - разъяснила Лахова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президента хотят сделать гарантом согласия и мира в стране

— Крашенинников: возможны изменении нормы о роспуске Госдумы в Конституции