Президента хотят сделать гарантом согласия и мира в стране

Конституцию следует дополнить положением, где говорилось бы о том, что президент России обеспечивает гражданский мир и согласие в стране.

С таким предложением выступил во вторник атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, передает РАПСИ.

Он входит в рабочую группу по рассмотрению внесения изменений в Основной закон страны.

По словам Долуды, соответствующий пункт следует добавить в 80-ю статью Конституции.

Атаман подчеркнул, что рассматривает подобное уточнение как «очень важное».

Касательно же предложений о внесении целого ряда других предложений поправок к Конституции, то Долуда выразил уверенность, что«это здорово, потому что жители нашей страны думают о будущем своей страны, своей великой России».