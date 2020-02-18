Минск прокомментировал слова Пристайко о «войне» между Белоруссией и РФ

Белорусский депутат Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что если Белоруссия хочет независимости, то ее ждет война с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, Киеву легко говорить подобное, так как ему уже нечего терять в отношениях с Москвой.

«У нас отношения – они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — подчеркнул Давыдько.

Депутат также добавил, что Белоруссия и Россия являются братскими народами и «за это надо держаться».

«Тем более у нас есть пример Украины», — отметил он.

Ранее глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что отношения между Россией и Белоруссией ухудшатся.

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