Посол РФ в Польше пояснил стремление Запада «переиграть» историю

Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал попытки стран, в том числе Польши, «переиграть» историю. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам дипломата, противостоящие Москве государства постоянно стремятся подогнать толкование истории под запросы современной политической ситуации.

«Считают, что раз отношения с Россией сейчас плохие, значит, и роль нашей страны в истории следует рисовать исключительно в негативном виде», — сказал Андреев.

Посол считает, что причиной подобного является стремление Запада ослабить международные позиции современного российского государства.

При этом он отметил, что важнейшей вехой отечественной истории является «решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне».

Глава российского диппредставительсва напомнил, что в годы войны и для Польши, и для СССР решался вопрос жизни и смерти, а в конце оккупированные нацистской Германией европейские государства своей независимостью оказались обязаны в решающей степени Советскому Союзу.

«[СССР] в отличие от иных жертв германской агрессии — как демократических, так и не очень — готов был насмерть стоять за свою свободу и независимость, а заодно — так уж вышло — нес освобождение другим европейским странам, где сейчас так не любят об этом вспоминать», — заявил Андреев.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что считает Россию угрозой Европейскому союзу.

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