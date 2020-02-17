ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.
Глава государства в частности ответил на вопросы, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие.
ТАСС также спрашивало президента, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие.
Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля.
Интервьюером президента был Андрей Ванденко.
Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?— ТАСС (@tass_agency) February 17, 2020
Смотрите с 20 февраля наш спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на всех площадках ТАСС. pic.twitter.com/4yOT62Eyco