ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.

Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube.

Глава государства в частности ответил на вопросы, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие.

ТАСС также спрашивало президента, есть ли у него двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие.

Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля.

Интервьюером президента был Андрей Ванденко.