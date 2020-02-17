В Крыму отреагировали на протест Киева из-за задержания судна с украинскими моряками

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Владимире Путине Александр Молохов считает, что Киев занимается «рутинной дипломатической работой», устраивая протест из-за задержания четырех украинских браконьеров в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, любой браконьер, независимо от гражданства, должен быть наказан.

«Всякий браконьер, неважно, российский он либо украинский, подлежит привлечению к ответственности за содеянное по законам любого цивилизованного государства», — заявил Молохов.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выказал протест из-за задержания в Азовском море браконьерского судна с украинцами на борту.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту. Во время проверки у них обнаружили свыше 290 экземпляров камбалы-калкан, а также запрещенную ставную сеть.

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