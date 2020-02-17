КС не придерживается мнения судьи Арановского о правопреемниках СССР

В пресс-службе Конституционного суда России заявили, что позицию судьи КС Константина Арановского относительно России как правопреемника СССР, не поддерживает большинство судей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Там ометили, что мнение Арановского на этот счет не влияет на принятие решение КС.

«Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда», — пояснили в пресс-службе КС.

Там также подчеркнули, что только само решение Конституционного суда имеет значения для правоприменения.

Ранее судья КС Константин Арановский призвал не считать Россию преемницей «незаконно созданного государства» — Советского Союза.

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