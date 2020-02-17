Двух котов экс-мэра Риги выселили из городской думы

Коты Мурис и Кузя переехали из Рижской городской думы в бюро депутата Европарламента Нила Ушакова, передает «Интерфакс».

Бывший мэр Риги Нил Ушаков взял двух котов из приюта в 2009 году, чтобы больше жителей последовали его примеру. В знак уважения к латышскому и русскоязычному населению одного кота назвали Мурисом, а второго — Кузей. Изначально животные поселились в кабинете мэра. В 2019 году пост главы города занял Олег Буров, у которого аллергия на шерсть, поэтому усатые переехали в помещение фракции «Согласие».

Теперь же из-за предстоящего роспуска Рижской думы Мурис и Кузя опять переехали.

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