В Кремле оценили призыв судьи КС не считать Россию преемницей СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова судьи Конституционного суда Константина Арановского, который призвал не считать Российскую Федерацию преемницей «незаконно созданного государства» — Советского Союза. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее Арановскоий назвал работу властей СССР «репрессивно-террористическими деяниями», с которыми Российская Федерация не должна иметь ничего общего. По мнению судьи, Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с «тоталитарными преступлениями».

Песков подчеркнул, что это субъективное мнение члена Конституционного суда. Он отметил, что страна де-юре и де-факто является правопреемницей Советского союза.

«Существует практика публикации такого мнения, мы оставляет это без комментариев. Исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР», — сказал Песков.

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