Чавушоглу рассказал о переговорах Турции и России по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают переговоры по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, впереди еще много работы.

«Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях», — сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу отметил, что окончательное решение по Идлибу стороны примут после встречи делегаций двух стран в Москве 17 февраля.

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