Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что своей «сделкой века» Вашингтон проигнорировал международно признанный подход к урегулированию конфликта на Ближнем востоке. Об этом говорится на сайте российского ведомства.
По его мнению, США проигнорировали резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу».
При этом Лавров считает, что действия Вашингтона по решению проблем, связанных со статусом палестинских территорий, посредством односторонних уступок в пользу Израиля, вряд ли помогут «выправлению ситуации».
Министр напомнил, что сами палестинцы категорически не признают «сделку века».
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