Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что своей «сделкой века» Вашингтон проигнорировал международно признанный подход к урегулированию конфликта на Ближнем востоке. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

По его мнению, США проигнорировали резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу».

При этом Лавров считает, что действия Вашингтона по решению проблем, связанных со статусом палестинских территорий, посредством односторонних уступок в пользу Израиля, вряд ли помогут «выправлению ситуации».

Министр напомнил, что сами палестинцы категорически не признают «сделку века».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Палестина не поняла Трампа: почему «сделка века» провалилась

— Израиль не захотел ставить под угрозу «сделку века» Трампа

— WSJ: США опубликовали «сделку века» для поддержки Израиля на фоне кризиса