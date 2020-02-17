Судья КС призвал не считать Россию преемницей «незаконно созданного» СССР

Россия не должна считаться преемницей «незаконно созданного государства» — Советского Союза. С таким мнением выступил судья Конституционного суда Константин Арановский, пишет «Коммерсантъ».

Он также назвал работу властей СССР «репрессивно-террористическими деяниями», с которыми Российская Федерация не должна иметь ничего общего. По мнению судьи, Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с «тоталитарными преступлениями».

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное», — отметил Арановский.

Он добавил, что в настоящее время государству не следует даже в условном юридическом навлекать на себя вину за советские репрессии и другие «непростительные злодеяния», происходившие в СССР.

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