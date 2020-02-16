Великобритания считает смехотворными брюссельские условия торгового соглашения

Лондон считает смехотворными и чрезмерными предложенные Брюсселем условия торгового соглашения о свободной торговле между Великобританией и Европейским союзом,. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона.

По информации телеканала, ЕС желает, чтобы Лондон продолжал подчиняться европейским правилам субсидирования и налогообложения, предоставив Брюсселю возможность контролировать их соблюдение. Британия отметила, что подобных требований не выдвигалось Канаде, Южной Корее и Японии, хотя с ними соглашения заключены тоже.

Отмечается, что торговые переговоры между Евросоюзом и Великобританией должны начаться в марте, но могут зайти в тупик из-за разных позиций сторон.

31 января Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.

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