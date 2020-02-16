Экс-советник министра обороны Украины назвал голосовавших за Зеленского ублюдками

Бывший украинский советник министра обороны Юрий Бирюков отнес к ублюдкам военнослужащих ВСУ, которые голосовали за президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства в 2019 году. Об этом он написал в своем Facebook.

Таким образом он прокомментировал идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и ЛНР, ДНР, которую поддержал украинский лидер.

«То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает», — заявил Бирюков.

Он также пожелал «каждому ублюдку из состава ВСУ», голосовавшем за Зеленского, «вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».