В ГД отреагировали на заявление главы МИД Польши об угрозе РФ для ЕС

Депутат Госдумы Дмитрий Белик высказался по поводу слов главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что Россия является угрозой для Евросоюза. Об этом сообщает RT.

По его словам, каждое государство в мире желает «быть частью большой геополитической игры» и иметь «достойную роль».

Парламентарий отметил, что Варшава превратилась в «этакую «мировую моську».

«Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС», — добавил Белик.

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