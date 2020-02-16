МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает Россию угрозой Европейскому союзу, передает RT.

На Мюнхенской конференции по безопасности Яцек Чапутович сказал, что восточное пространство организовано Россией.

«Поэтому мы говорим здесь скорее о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», — заключил Чапутович.

По мнению министра, Россия использует силу ради своих национальных интересов.

Ранее Варшава анонсировала встречу российского и польского министров иностранных дел. Российское внешнеполитическое ведомство опровергло эту информацию.

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