Скабеева рассказала про «украинский феномен» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является «первым в мире комиком», умеющим пародировать самого себя в будущем, заявила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Телеведущая опубликовала видеозапись комедийного выступления Владимира Зеленского, пародирующего президента Украины.

«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — пошутил Зеленский.

Скабеева заявила, что в данном выступлении Зеленский спародировал самого себя в будущем, и назвала это «украинским феноменом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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