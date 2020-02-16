Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА «Новости».

По словам Гридчиной, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма и заняться делами Украины.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей», — подчеркнула глава общины.

Она добавила, что люди, которые хотели уехать из Крыма, сделали это в 2014 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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