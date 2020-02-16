Словакия призвала усилить давление на РФ ради встречи «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что необходимо усилить давление на российскую сторону, а также Германию и Францию для того, чтобы нормандский саммит смог состояться. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его мнению, необходимо провести честные выборы в Донбассе. Пока никого прогресса по этому вопросу министр якобы не наблюдает. В связи с этим он считает, что нужно усилить давление на три страны.
«Надо усилить давление..., чтобы убедиться в том, что «нормандская четверка» встретится снова», — отметил Лайчак.
Также он попросил мировое сообщество помочь Украине с реформами. Например, указывать «правильный путь» украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
«Они [украинцы] надеются, что кто-то другой будет реформировать, а не они. Но чем более реальными являются реформы, тем больше люди будут чувствовать негативное влияние реформ», — заключил Лайчак.
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