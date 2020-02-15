Блумберг хочет объединиться с Клинтон для борьбы с Трампом в президентской гонке

Экс-мэр Нью-Йорка Майк Блумберг планирует сделать кандидата в президенты США в 2016 году от Демократической партии Хиллари Клинтон своим напарником в президентской гонке в 2020 году. Об этом источник рассказал Daily Mail.

Согласно данным опроса, союз Клинтон и Блумберга создаст серьезную конкуренцию американскому президенту Дональду Трампу на предстоящих в 2020 году выборах главы государства.

Официальных комментариев по данному вопросу от Блумберга и Клинтон не поступало.

На предстоящих выборах Майк Блумберг также, как и Клинтон, будет представлять Демократическую партию США.

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