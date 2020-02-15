США выделят ЕС до $1 млрд на снижение зависимости от энергоресурсов России

США выделять до $1 млрд на финансирование проектов в Европейском союз, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Госдепа Майка Помпео.

Помпео уточнил, что было решено выделить данные средства на проекты в рамках Инициативы трех морей, которая объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющим выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Кроме того, Помпео призвал Европу не верить заверениям России о том, что газопровод «Северный поток 2» — является чисто экономическим проектом.