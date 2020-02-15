РФ рассчитывает на безопасность дипмиссии и российских туристов после угроз в адрес посла
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва рассчитывает на то, что Анкара обеспечит безопасность российских диппредставительств, в том числе посла, а также российских туристов на территории Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что получил письма с угрозами в свой адрес после обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Грушко выразил обеспокоенность относительно сферы безопасности. Он надеется, что турецкая сторона не допустит новую трагедию, как это было с убийством посла Андреем Карловым в 2016 году, и сделает все возможное для защиты российского дипломатического персонала, а также обычных граждан РФ.
«Вы знаете, что мы отслеживаем внимательным образом ситуацию в сфере безопасности во всех странах», — сказал он.
Также представитель МИД напомнил, что в российском ведомстве есть специальный департамент, который отвечает за безопасность россиян.
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