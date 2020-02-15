Глава МИД КНР обвинил «иностранные силы» в подготовке протестов в Гонконге
Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что протесты в Гонконге устраивают «иностранные силы», которые пытаются помешать развитию Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.
При этом дипломат считает, что демонстрации не могут носить вечный характер, и им скоро придет конец.
«Некоторые иностранные силы опасаются, что хаос в Гонконге прекратится. Они делают все возможное, чтобы разрушить Гонконг, чтобы повлиять или даже помешать общему развитию Китая», — заявил Ван И.
Он также добавил, что Гонконг сумеет вскоре восстановить стабильность и верховенство закона, и экономические связи между материковым Китаем и регионом станут более тесными.
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