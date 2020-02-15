В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса «мама и папа» на время его президентства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя МИД Великобритании, страна отстаивает права сексуальных меньшинств во всем мире и гордится легализацией однополых браков.

Ранее Путин во время общения с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что во время его президентства в России не будет «родителя номер один и номер два», а сохранятся понятия «мама и папа».

Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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