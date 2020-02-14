Помпео пожелал удачи Лаврову после встречи в Мюнхене

Госсекретарь США Майкл Помпео пожелал министру иностранных дел России Сергею Лаврову удачи после встречи в Мюнхене. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США провели краткую встречу в Мюнхене, где в данный момент проходит международная конференция по безопасности. По словам Захаровой, Помпео вышел из переговорной после встречи с Лавровым, громко сказав «Good luck!».

«Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — рассказала дипломат.

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