Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны. Видео события появилось на YouTube-канале «Эхо Москвы в Оренбурге».
Стоит отметить, что это не единственная ошибка, которую увидели ветераны на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы. Во время выступления Паслера всем присутствующим также показали презентацию с ошибками, где было написано «40 августа 1941 года» и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин».
Сам Паслер в своей речи подчеркнул вклад героев в Победу. Заключая, он оговорился и пожелал всем войны.
«Нам хотелось, чтобы в каждую семью и каждую семью затронула война», — сказал Паслер.
При этом после этих слов чиновник не исправился.
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