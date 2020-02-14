Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны. Видео события появилось на YouTube-канале «Эхо Москвы в Оренбурге».

Стоит отметить, что это не единственная ошибка, которую увидели ветераны на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы. Во время выступления Паслера всем присутствующим также показали презентацию с ошибками, где было написано «40 августа 1941 года» и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин».

Сам Паслер в своей речи подчеркнул вклад героев в Победу. Заключая, он оговорился и пожелал всем войны.

«Нам хотелось, чтобы в каждую семью и каждую семью затронула война», — сказал Паслер.

При этом после этих слов чиновник не исправился.

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