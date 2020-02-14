Путин прямо спросил у Зеленского про выполнение Киевом минских соглашений

Российский президент Владимир Путин прямо спросил у украинского коллеги Владимира Зеленского о том, будет ли Киев выполнять минские договоренности. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны.

В Кремле рассказали, что во время беседы Путин прямо спросил Зеленского о том, будет ли реализован комплекс мер и решений, о которых говорилось на нормандских саммитах, в том числе на прошедшем в Париже в конце 2019 года.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос», — отметили в Кремле.

Ответ Зеленского на заданный вопрос Путина не приводится.

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