Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«В Мюнхене состоялась краткая встреча Лаврова с Помпео», — сказал источник.
Международная конференция по безопасности открылась 14 февраля в административном центре Баварии. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.
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