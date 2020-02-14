Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

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Jonathan Ernst/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«В Мюнхене состоялась краткая встреча Лаврова с Помпео», — сказал источник.

Международная конференция по безопасности открылась 14 февраля в административном центре Баварии. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров.

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