Чиновники Белгорода будут носить униформу
В конце января мэр Белгорода Юрий Галдун подписал распоряжение, согласно которому муниципальные сотрудники будут носить специально разработанную униформу, передает РИА «Новости».
«В середине весны в форму облачатся 90 специалистов городских управ. В перспективе это нововведение может распространиться и на других должностных лиц», — сообщила городская мэрия.
Форма будет темно-синего цвета в четырех вариантах: повседневный и парадный летний и повседневный и парадный зимний.
В мэрии пояснили, что сотрудники управления административной технической инспекции первыми начнут носить форму уже в марте.
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