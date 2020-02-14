Путин и Зеленский обсудили по телефону новый нормандский саммит

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки». Об этом сообщает офис украинского лидера.

Также в администрации Зеленского отметили, что главы государств переговорили о необходимости активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Кроме того, стороны затронули договоренности, достигнутые во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

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