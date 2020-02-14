Анатолий Артамонов назначен в Совет Федерации
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Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен в Совет Федерации, передает ТАСС.
Отмечается, что указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.
«Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти», — говорится в документе.
Артамонов занимал должность главы Калужской области с 18 ноября 2000 года по 13 февраля 2020 года.
Ранее экс-губернатор заявил, что назначить его сенатором пообещал ему Шапша.
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