Анатолий Артамонов назначен в Совет Федерации

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен в Совет Федерации, передает ТАСС.

Отмечается, что указ подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.

«Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти», — говорится в документе.

Артамонов занимал должность главы Калужской области с 18 ноября 2000 года по 13 февраля 2020 года.

Ранее экс-губернатор заявил, что назначить его сенатором пообещал ему Шапша.

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