В Кремле прокомментировали позицию Путина по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал позицию президента относительно поправок в Конституцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что президент Владимир Путин не формулировал окончательной позиции по поправкам.

«Никакой позиции окончательной президент не формулировал. Он говорил, что многие предложения заслуживают внимания. Какие из них могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию — это предстоит решить в процессе продолжающейся работы», — заявил Песков.

Ранее российский лидер внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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