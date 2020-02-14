Путин распорядился приступить к подготовке к голосованию по изменениям в Конституцию

Президент России Владимир Путин поручил органам госвласти и организациям начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

»... органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — говорится в указе.

Ранее президент российский лидер внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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