Путин распорядился приступить к подготовке к голосованию по изменениям в Конституцию

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Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в... Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в...
Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил органам госвласти и организациям начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

»... органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ», — говорится в указе.

Ранее президент российский лидер внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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