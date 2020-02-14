Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующее прошение подписал российский лидер Владимир Путин.

Временно возглавит регион Владислав Шапша. Он уже встретился с президентом России.

Артамонов занимал должность главы Калужской области с 2000 года.

Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов).

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она основана на лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.