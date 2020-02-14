Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Трампа никоим образом не беспокоили комментарии, а Барр, как и любой гражданин США, вправе публично выражать свое мнение.

«Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру», — отметила Гришэм.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпрокурор США пожаловался на посты Трампа в Twitter