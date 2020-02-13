Экс-глава Калужской области высказался о своей отставке
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Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал свое решение уйти в отставку. Об этом пишет RT.
Он сказал, что уже давно находится на должности и считает правильным не упускать момент, когда лучше передать правление молодому поколению.
Артамонов также добавил, что проделанную им за годы службы работу оценят граждане.
«Я доволен тем, что нам удалось сделать», — поделился он.
Он также выразил уверенность в том, что назначенный на должность исполняющего обязанности губернатора Владислав Шапша хорошо справится с задачами на новой должности.
До этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
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