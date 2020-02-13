Ляшко подал в суд на украинский кабмин и «Нафтогаз»

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко обратился в суд с иском против украинского кабинета министров. Об этом сообщается в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Кроме того, в деле фигурирует и украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз».

Отмечается, что иск касается установленных для руководства компании премий в связи с итогами судебного спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Ляшко требует отмены реализации таких выплат.

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