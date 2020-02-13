Кислицына оценила назначение Шапши врио калужского губернатора

Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына прокомментировала назначение Владислава Шапши на должность исполняющего обязанности губернатора Калужской области.

«Что для нас важно отметить в этом назначении: Шапша является участником третьего потока Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», — пояснила Кислицына в интервью «Газете.Ru». — Мы здесь видим преемственность в части назначения управленцев, прошедших через этот институт повышения квалификации».

Ранее в четверг стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

«Что касается самой Калужской области, то новое назначение достаточно назревшее, потому что Артамонов был одним из старожилов, и, судя по всему, эта смена (во главе региона) обсуждалась не один выборный цикл», — резюмировала эксперт.