Посол России в Великобритании вручил верительные грамоты Елизавете II
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Российский посол Андрей Келин встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.
В ходе встречи посол вручил королеве верительные грамоты.
Келин занимает пост посла России в Великобритании с ноября 2019 года.
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