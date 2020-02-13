Посол России в Великобритании вручил верительные грамоты Елизавете II

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Российский посол Андрей Келин встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.

В ходе встречи посол вручил королеве верительные грамоты.

Келин занимает пост посла России в Великобритании с ноября 2019 года.

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