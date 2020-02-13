Путин объяснил предложенную идею о гражданстве для президента России
Президент России Владимир Путин объяснил, с какой целью была предложена идея о российском гражданстве сроком не меньше 25 лет для будущего президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что предложил такую норму сознательно, а также добавил, что испытывал сомнения по поводу ограничений доступа к посту главы государства, с которыми столкнуться бывшие граждане экс-советских республик.
Так ранее было предложено установить в Конституции пункт об обязательном гражданстве РФ для баллотирующихся на пост президента страны сроком не менее 25 лет и отсутствие иностранного гражданства.
«Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией», — подчеркнул Путин.
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