Британский политолог не удивлен итогами референдума 2014 года по Крыму

В результатах общекрымского референдума 16 марта 2014 года нет ничего неожиданного, поскольку подавляющее большинство жителей полуострова чувствовали себя русскими.

Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель Института кризисных исследований Оксфордского университета (Великобритания) Марк Алмонд в кулуарах международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории» в Ливадийском дворце.

По итогам общекрымского референдума 16 марта 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение регионов в состав Российской Федерации. Явка на референдуме составила соответственно 83,1% и 89,5%.

«Я не был удивлен результатами референдума, который прошел в Крыму. Во время моих предыдущих визитов сюда было совершенно ясно, что люди, живущие здесь, чувствуют себя русскими в культурном отношении», – сказал британский политолог. По словам Алмонда, в последний раз он был в Крыму в середине 2000-х годов. Он отметил, в Крыму «новое инфраструктурное развитие и новую атмосфер».

Ученый также выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной в будущем «будут строиться на позитивном отношении друг к другу».