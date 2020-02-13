Путин восхищался подвигами разведчика Ботяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин восхищался заслуженным советским разведчиком Алексеем Ботяном и скорбит в связи с его кончиной, передает ТАСС.

«Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, его патриотизмом, его мужеством, восхищался всем его жизненным путем» — отметил Песков.

Также Песков добавил, что на днях готовилась поздравительная телеграмма по случаю дня рождения Ботяна, но теперь речь идет о телеграмме соболезнования.

Песков еще раз выразил соболезнования родным и друзьям разведчика.

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