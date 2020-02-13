Госдума утвердила Алексея Гордеева вице-спикером палаты

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Алексей Гордеев Алексей Гордеев
Алексей Гордеев
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 13 февраля, утвердила назначение бывшего вице-премьера Алексея Гордеева вице-спикером палаты, передает РИА «Новости».

Ранее Центральная избирательная комиссия передала Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от партии «Единая Россия», освободившийся из-за прекращения полномочий Геннадия Кулика.

Отмечается также, что Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера палаты.

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